Stefania Orlando, prima del matrimonio con Simone la storia con un uomo sposato: "Non ero solidale con le donne"

23 dicembre 2020 a

a

a

Stefania Orlando compie mercoledì 23 dicembre 53 anni. La conduttrice Rai è stata un volto di punta del panorama tv soprattutto nei primi anni 2000. Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente Stefania Orlando è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi, di 9 anni più giovane della showgirl. La Orlando in passato ha avuto anche una storia con un uomo sposato. Lei all’epoca era molto giovane e completamente ignara del matrimonio. "E' successo moltissimi anni fa", ha sottolineato la showgirl in una vecchia intervista.

Grande Fratello Vip 5, ecco chi va in nomination. Intanto è scontro tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet | Video

“Ero piccola ed ingenua e non davo il giusto valore alle cose, alla famiglia, ma soprattutto non ero solidale con le altre donne”, ha aggiunto. "Non sapevo fosse sposato, spesso gli uomini omettono questo piccolo particolare - ha precisato -. Il danno però era fatto. Lui mi ha comunicato di non essere libero dopo circa 20 giorni, ero già coinvolta. Me ne pento, oggi non lo farei mai. È durata un anno, spero che la moglie non l’abbia mai scoperto". Alle spalle anche il matrimonio finito con l'attore Andrea Roncato: "Il matrimonio con lui è un ricordo dal sapore amaro, visto che da qualche tempo i rapporti si sono gelati: lui era un amico e un grande complice. Siamo usciti con i nostri rispettivi partner - ha affermato -. Oggi non ci sono più rapporti. Da alcuni suoi comportamenti, ho capito che non gradiva che io continuassi a far parte della sua vita". Ora la storia con Simone Gianlorenzi va a gonfie vele nonostante la differenza di età.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.