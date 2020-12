Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni

22 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

I problemi non mancano soprattutto nella sfera sentimentale. Guardando le cose dalla giusta prospettiva, però, si possono risolvere.

LEONE

Inizia ad affiorare un po’di stanchezza e per questo è meglio che non sprechiate le energie in discussioni inutili e che non portano a nulla.

SAGITTARIO

Dovete cercare di essere padroni di voi stessi e non perdere il controllo per piccoli intoppi, che possono capitare davvero a chiunque.

