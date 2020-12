Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni

22 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 23 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Qui di seguito le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'acqua per questa giornata.

CANCRO

Qualche piccolo problema d’amore disturberà la prima parte della giornata. Provate a non essere troppo orgogliosi e tutto si sistemerà.

SCORPIONE

Non siate troppo cinici nell’affrontare una situazione nuova, altrimenti le persone che vi stanno vicino potrebbero allontanarsi.

PESCI

Abbiate maggiore fiducia nel prossimo, anche se in passato siete stati delusi. In caso contrario finirete per perdervi delle belle persone.

