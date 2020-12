Le Iene, Mario Balotelli ed Enock fanno cadere la torta di matrimonio: ma è uno scherzo

22 dicembre 2020 a

Lo scherzo della puntata de Le Iene di questa sera - oggi martedì 22 dicembre 2020 - vede i fratelli Mario Balotelli ed Enock protagonisti. Ma non come vittime, entrambi infatti sono complici in uno scherzo in cui un loro amico è nel mirino dei due. E anche in un giorno speciale: quello del matrimonio.

L'amico dei due fratelli è sempre stato il "gancio" per gli scherzi che Mario Balotelli ed Enock si sono fatti reciprocamente. Ora passa dalla parte della vittima. I due infatti portano la torta nuziale per il classico taglio ma, al momento del trasporto in un ponticello, la fanno cadere in un laghetto pieno d'acqua: clicca qui per vedere il video.

