Caso David Rossi, la figlia Carolina Orlandi: "Un testimone minacciato di morte"

22 dicembre 2020 a

a

a

Nella puntata di stasera martedì 22 dicembre, Le Iene tornano ad occuparsi del caso di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Un possibile testimone chiave dell’inchiesta della Procura di Genova, che si è occupata degli ipotetici abusi d’ufficio nelle indagini di Siena, avrebbe ricevuto gravi minacce. Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, e l’avvocato della famiglia, Carmelo Miceli, ne parlano ad Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, nel servizio di questa sera su Italia 1.

Il testimone - le cui dichiarazioni erano state mandate in onda per la prima volta nel marzo del 2018 - avrebbe riconosciuto magistrati e personaggi di spicco come partecipanti a festini hard anche davanti ai pm di Genova l’anno successivo. Nelle settimane precedenti all’udienza di giovedì scorso in cui la famiglia si è opposta alla richiesta di archiviazione della procura di Genova, sarebbe stato minacciato ripetutamente con il fine di farlo ritrattare. “Credimi io sono veramente preoccupata che a questa persona possa succedere qualcosa perché l’hanno minacciato. Questa persona veramente rischia la vita in questo momento – dice Carolina Orlandi, appena saputa la notizia che un quotidiano online ha rivelato l’identità del testimone - Si parla di un testimone che ha confermato quello che aveva detto a noi. È stato sentito a Genova dove ha confermato tutto ma ritenuto non attendibile. In questi giorni gli viene fatta una pressione psicologica assurda, lo hanno minacciato di rivelare la sua identità affinché ritrattasse”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.