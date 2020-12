Stasera in tv, 22 dicembre, su Sky c'è Alessandro Borghese 4 Ristoranti: sfida tra Val d'Orcia e Val di Chiana

22 dicembre 2020 a

Alessandro Borghese e la sua trasmissione "4 Ristoranti" - in onda stasera 22 dicembre 2020 su Sky (canale 108) alle ore 21,15 - fanno tappa in Toscana. Si sfidano infatti i ristoranti di Val d'Orcia e Val di Chiana, in provincia di Siena, per il titolo di miglior ristorante con vigneto.

"Due valli in competizione tra di loro ma cucite insieme da un capolavoro della natura e dell'ingegno umano: il vigneto" ha scritto Borghese nel suo ultimo post su Instagram. I ristoranti della Val di Chiana sono Palazzo Bandino, a Chianciano Terme e Il Greppo a Montepulciano. I due della Val d'Orcia invece Tenuta Fanti a Montalcino e Podere il Casale a Pienza.

