Stasera in tv 22 dicembre, su Rai 1 è Matteo Salvini l'ospite di Porta a Porta

Stasera in tv, 22 dicembre, su Rai 1 sarà Matteo Salvini l'ospite della puntata di Porta a Porta, il talk condotto da Bruno Vespa. A partire dalle ore 23.25, il leader della Lega risponderà alle domande, ma soprattutto analizzerà la situazione politica italiana e le scelte del governo in tema di Covid, ovviamente dal suo punto di vista. In una intervista rilasciata oggi all'agenzia AdnKronos, Salvini ha ribadito che in caso di crisi non è interessato a governi tecnici. La soluzione migliore è quella del voto, ma se non fosse possibile allora il tentativo sarebbe quello di cercare in Parlamento il sostegno per un governo di centrodestra.

