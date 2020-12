7Cervelli, Okkupèto: Laura Chiatti ospite della quanta puntata e c'è anche uno "strano" Luis Suárez. Il programma sul nostro sito

22 dicembre 2020 a

a

a

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 23 dicembre, la quinta puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e qui sul nostro sito web del Corriere dell'Umbria dove resterà in piattaforma. Previsti tanti scherzi esilaranti durante l’appuntamento prenatalizio: ci saranno le strane richieste di un principe per la propria gatta e una poco comune recensione artistica.

Ospite della quinta puntata sarà la famosa attrice e modella Laura Chiatti. Originaria di Castiglione del Lago, Laura ha conquistato negli anni gli spettatori del grande e del piccolo schermo.

Video su questo argomento 7Cervelli, Okkupèto: Sylvie Lubamba si spoglia in tv nello strip quiz di Luca e Fabrizio. Così resta la showgirl

Nel 2000 ha esordito come attrice televisiva nella soap opera di Rai3, “Un posto al sole”, per poi prendere parte ad alcune fiction come “Don Matteo” e “Carabinieri”. Nel corso della sua carriera, l’attrice umbra ha partecipato a svariati film di successo come “Ho voglia di te”, dove recita al fianco di Riccardo Scamarcio, “Io Loro e Lara” diretto da Carlo Verdone e “Somewhere” di Sofia Coppola, solo per citarne alcuni. Ospite di “Okkupèto” anche uno strano Luis Suárez.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione, possono contattare il numero 351 9344354.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.