Uomini e Donne, Matteo dice no a Sophie: caos in studio durante la puntata del 22 dicembre

Ultima puntata con sorpresa quella di Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi, oggi martedì 22 dicembre 2020.

Uomini e donne, Roberta a Riccardo: "O me o un'altra". Ma la risposta di Guarnieri non la rende felice | Video

Sophie Codegoni ha portato in esterna solo Matteo. Un appuntamento iniziata non al meglio ma poi chiusa molto bene con la tronista che ha deciso di far conoscere la mamma al corteggiatore e poi una serie di tenerezze. Una volta rientrati in studio però è arrivata la doccia fredda: alla domanda di Maria sulla risposta che Matteo darebbe ad un’eventuale scelta, il corteggiatore ha spiazzato tutti dicendo “no" e aggiungendo che non si sente sicuro del carattere della tronista. Una risposta che scatena il caos con i vari schieramenti anche tra gli opinionisti.

