Lotteria Italia, il biglietto da 20mila di oggi martedì 22 dicembre estratto durante i Soliti Ignoti

Anche nella giornata di oggi, martedì 22 dicembre, estrazione del biglietto della Lotteria Italia che assegna 20mila euro al vincitore. E' Amadeus, durante la trasmissione Soliti Ignoti su Rai 1, a comunicare il numero vincente che è il seguente serie B numero 0 2 1 9 1 6 venduto a Civitaquana, in provincia di Pescara. I premi da 20mila euro saranno assegnati sino al giorno di Natale, venerdì 25 dicembre. Da quel momento in poi inizierà il conto alla rovescia per l'attesa estrazione del 6 gennaio quando verranno assegnati i premi di prima categoria. Il primo riceverà la somma di cinque milioni di euro, mentre nel corso del programma saranno comunicati gli altri premi e il numero e gli importi di quelli di categoria inferiore.

