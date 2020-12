Stasera in tv, 22 dicembre, Le Iene su Italia1: l'agonia dei familiari dei pescatori prigionieri in Libia

22 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 22 dicembre 2020, su Italia1 va in onda un'altra puntata de "Le Iene" (ore 21,20). Alla conduzione stasera ci sono Nicola Savino e Alessa Marcuzzi, con le voci della Gialappa’s Band. Tra le anticipazioni, l'intervista quadrupla ai Maneskin: dalle voci sui flirt tra di loro al successo della loro musica sino al recentissimo disco d'oro.

Blind racconta la sua infanzia difficile tra risse, spaccio e tentate rapine: "Quella volta dalle massaggiatrici cinesi"

Poi servizio sui 18 pescatori, liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia, sono arrivati in porto a Mazara del Vallo, salutati dall’omaggio delle sirene della marineria. Silvio Schembri racconterà il loro ritorno a casa e l’incredibile agonia dei familiari. Quindi Nina Palmieri continuerà a seguire la storia di Carlo Gilardi, il novantenne ricoverato in una rsa contro la sua volontà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.