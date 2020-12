Stasera in tv 22 dicembre, su Rai 3 ultima puntata del 2020 di Cartabianca: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

22 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 22 dicembre, su Rai 3 ultima puntata del 2020 di Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle ore 21.20. Ancora una volta al centro del confronto tra gli ospiti della trasmissione ci sarà ovviamente il Covid 19, in particolare la nuova variante inglese del virus e le campagne di vaccinazione, già iniziate nel Regno Unito e negli Stati Uniti e che partiranno il 27 dicembre nei Paesi dell'Unione Europea. Ma si parlerà anche della complessa situazione politica in Italia e di una maggioranza di governo sempre più divisa. Come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti che saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.