Zlatan Ibrahimovic, parteciperà al Festival di Sanremo 2021: trattative serrate con la Rai

Il colpo del mercato, televisivo e calcistico, lo sta realizzando in queste ore la Rai: Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Non da concorrente. Come ha riportato Dagospia, le trattative per portare l'attaccante svedese del Milan sul palco dell'Ariston come spalla dei conduttori Amadeus e Fiorello, sarebbero a buon punto.

Diletta Leotta e gli incontri con Ibra: "Ora vi dico la verità"

L'idea iniziale è quella di far partecipare Ibra ad una puntata, ma si lavora per coinvolgerlo per più puntate. Il festival della canzone italiana andrà in onda dal 2 al 6 marzo e secondo quanto circola negli ambienti Rai, la presenza di Ibrahimovic sul palco di Sanremo non sarebbe l'unico colpo da novanta.

