Alberto Urso, il tenore che piace alle colleghe: tra le ex Benedetta Caretta e Valentina Vernia

Alberto Urso è un cantante di grande talento, vincitore di Amici 2019 ed è stato pure coach di Amici Celebrities insieme alla sua collega ed amica Giordana Angi. Alberto ha avuto come fidanzata la ballerina Valentina Vernia, anche lei ex concorrente del format.

Stasera in tv 21 dicembre, su Canale5 Grande Fratello Vip 5: entrano nella casa Arisa e Alberto Urso



Il tenore è stato fidanzato anche con una sua collega, la cantante jazz e autrice di testi Benedetta Caretta. La ragazza ha infatti preso parte al talent The Voice of Italy. La sua interpretazione del brano The power of love, le ha consentito, nel 2014, di aggiudicarsi un posto nel team di Raffaella Carrà. Nel 2010 ha partecipato alla trasmissione Io canto condotta da Gerry Scotti, vincendo l’edizione con la canzone My heart will go on. Alberto Urso attualmente è single.

