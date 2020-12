Giulia Salemi, da Miss Italia al rapporto con Kim Kardashian e al flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen

21 dicembre 2020 a

Giulia Salemi è un personaggio sempre più emergente nel mondo dello showbiz. Modella e influencer, è nata a Piacenza il 1 aprile 1993 (sotto il segno dell’Ariete) figlia di papà italiano e mamma iraniana. È cresciuta nella sua città natale. dove ha preso parte a numerosi concorsi di bellezza locali, fino al 2014 in cui partecipa al concorso nazionale Miss Italia, arrivando terza. Nel 2018 si fa notare davvero: Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3 è grande protagonista. Poi nel 2020 arriva alla conduzione di Disconnessi on the road con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Nel 2016 infiamma uno dei red carpet più importanti: Giulia Salemi a Venezia, indossando un abito dallo spacco a dir poco vertiginoso, attirando su di sé non pochi commenti. Il gesto, inoltre, le procura la simpatia della star internazionale Kim Kardashian che si schiera pubblicamente dalla sua parte. Nel 2018, invece, entra nel cast del Grande Fratello Vip 3. Nella casa Giulia Salemi si è avvicinata molto a Francesco Monte. Ha dichiarato di aver avuto un flirt con il rapper Marracash, ora fidanzato con la cantante Elodie. La Salemi e Francesco Monte resteranno insieme per otto mesi, poi nel 2019 il rapporto si interrompe. Nella casa per lei anche un flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Monte adesso è fidanzato con la modella Isabella De Candia. Per la Salemi invece non è ancora arrivato il principe azzurro.

