21 dicembre 2020

a

a

Oroscopo del Corriere di martedì 22 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di terra per la giornata.

TORO

Essendo un momento frenetico, potreste avere delle incomprensioni con gli amici. Riflettete con lucidità prima di arrabbiarvi.

VERGINE

Nei momenti di difficoltà la famiglia è per voi un punto di riferimento. Anche se vi sentite soli, confidate nell’appoggio dei vostri cari.

CAPRICORNO

Non perdete l’entusiasmo solo perché le cose non sono andate come speravate. L’ottimismo vi aiuterà a rimettervi in carreggiata.

