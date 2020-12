Ilenia Pastorelli, dalla casa del Grande Fratello al David di Donatello: le tappe dell'ascesa nel cinema

21 dicembre 2020 a

a

a

Ilenia Pastorelli è una delle attrici emergenti del panorama del cinema italiano. Soprattutto è una che ha fatto tanta strada dal 2011, quando varcò la famigerata porta rossa della casa del Grande Fratello, dove venne eliminata in semifinale. Precedente che non la fece vedere di buon occhio dai colleghi attori, quando venne scelta per recitare in Lo chiamavano Jeeg Robot, specialmente da Luca Marinelli. Invece grazie a questo film riuscì persino a vincere il David di Donatello.

Stasera in tv mercoledì 2 dicembre 2020, "Lo chiamavano Jeeg Robot" film cult su Rai Movie con Claudio Santamaria, la trama

Da quel 2016 Ilenia cominciò inarrestabile la sua ascesa, fu protagonista del videoclip di Biagio Antonacci insieme a Raoul Bova e parallelamente esordisce come presentatrice televisiva nel programma Stracult, su Rai2. Nel 2018 è la protagonista femminile del film di Carlo Verdone, Benedetta follia, con il quale instaurerà un grande amicizia e grazie a questo lungometraggio si farà conoscere in tutta la sua verace simpatia. Quanto alla sua vita privata, sarebbe single da un paio di anni: "Siamo sempre io e il mio gatto", ha affermato ironicamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.