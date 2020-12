George Clooney, l'affare della villa sul lago di Como. Comprata a 10 milioni di dollari, ora vale dieci volte tanto

21 dicembre 2020 a

La villa di George Clooney sul lago di Como, per l'esattezza a Laglio era un insediamento residenziale già in epoca romana. A livello catastale il complesso di Villa Oleandra infatti risulta presente nelle mappe di Laglio fin dal 1720, anche se con forme diverse rispetto alle attuali. Successivamente nel corso del XX secolo Villa Oleandra venne ceduta a proprietari di origini statunitensi, l’ultima delle quali fu la famiglia del miliardario John Heinz. Villa Oleandra è la dimora solitamente estiva di George Clooney, dal 2002.

L'attore premio Oscar acquistò la dimora l'anno precedente, quando ne rimase fulminato dalla bellezza dopo essere stato piantato in asso dalla sua moto. Clooney staccò un assegno di 10 milioni di dollari per acquistare la porzione principale del complesso e fece il migliore affare della sua vita: oggi infatti l’immobile e le ville accessorie sono valutate almeno 10 volte tanto. Un affare per tutto il paese il cui nome grazie alla presenza dell’attore è talmente glamour da competere con località chic della Costa Azzurra o della Costa Smeralda.

In quella villa si consumò uno dei tanti flirt di Clooney, quello con la showgirl Elisabetta Canalis. La storia durò un paio d'anni dal 2009 al 2011. L'ex velina ora vive a Los Angeles, ha sposato il chirurgo americano Brian Perri, con cui ha avuto una figlia, Skyler Eva.

