Amici 20, Aka7even vince la sfida e resta nella scuola. Poi la dedica al suo amore: la ballerina Martina

Torna il daytime di Amici 20 prima della pausa natalizia fino al 6 gennaio 2021. Nella puntata di lunedì 21 dicembre su Canale5 dalle 16,10 Aka7even ha affrontato la sfida per rimanere all'interno della scuola.

Una sfida voluta da Arisa per il cantante che ha come insegnante Anna Pettinelli. Aka7even ha vinto la battaglia contro l'aspirante concorrente e così ha mantenuto la promessa fatta a Martina Miliddi, la sua ormai fidanzata, che non l’avrebbe lasciata sola in questo percorso. I due ormai sono usciti allo scoperto e il loro sentimento si sta via via alimentando con il passare dei giorni, tanto che la ballerina ha manifestato più volte un senso di gelosia nei suoi confronti.

