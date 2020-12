Uomini e donne, Roberta a Riccardo: "O me o un'altra". Ma la risposta di Guarnieri non la rende felice | Video

21 dicembre 2020 a

a

a

Puntata scoppiettante quella di Uomini e donne di lunedì 21 dicembre, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Protagonisti sono stati soprattutto Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che hanno deciso di provare a riallacciare i rapporti.

Non mancano tuttavia gli ostacoli; tra questi c'è Michele Dentice, che reputa finto l'avvicinamento del cavaliere alla Di Padua, "fatto solo per la fine del rapporto con Brunilde". Ma dal canto suo anche Roberta è perplessa da qualche punto di vista: "O me o un'altra, non devi sentire nessun'altra se vuoi stare con me", ha chiesto a Riccardo.

Ma Guarnieri non è d'accordo: "Non puoi mettermi in questa situazione", ha sottolineato. E intanto ascolta una nuova corteggiatrice, Annabella. Insomma, per Roberta nessuna esclusiva, almeno per il momento. E anche l'opinionista Tina Cipollari la avverte: "Come fai a fidarti ancora di lui?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.