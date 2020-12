Stasera in tv 21 dicembre, su Canale5 Grande Fratello Vip 5: entrano nella casa Arisa e Alberto Urso

21 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. La puntata di lunedì 21 dicembre in onda dalle 21,40 su Canale5 regalerà come sempre numerosi colpi di scena. Oltre alle varie dinamiche della casa, con l'intesa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che sembra crescere con il passare delle ore, ci saranno gli ingressi di due cantanti, che accoglieranno i concorrenti con una sorpresa musicale: si tratta di Arisa e Alberto Urso.

A mantenere alta l’attenzione sarà sicuramente anche la lotta tra i concorrenti in nomination, che in realtà non prevede una eliminazione. Questa settimana in nomination ci sono Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Staremo a vedere chi sarà il preferito. Appuntamento dalle 21,40 su Canale5 con la diretta condotta da Alfonso Signorini.

