Ascolti tv domenica 20 dicembre, trionfa Rai1 con The Voice Senior: Barbara D'Urso batte di misura Fabio Fazio

E' The Voice Senior il programma più visto di domenica 20 dicembre. La finale della trasmissione di Rai1 condotta da Antonella Clerici è stata seguita da 3.670.000 telespettatori (share del 18,16%). Secondo gradino del podio per Live Non è la D’Urso che su Canale5 ha ottenuto 2.607.000 telespettatori e uno share del 9,75%. Terzo posto per Che tempo che fa su Rai3, seguito da 2.510.000 telespettatori (9,56%). Fuori dal podio Rai2 con Ncis Los Angeles che ha totalizzato nel primo episodio 1.374.000 telespettatori e il 5,12% di share e nel secondo 1.424.000 telespettatori e il 5,51% di share. Su La7 Non è L’Arena con Massimo Giletti è stata vista da 1.381.000 telespettatori (5,3% di share).

Su Italia1 Il Cavaliere oscuro ha ottenuto invece 1.278.000 telespettatori e il 5,69% di share mentre su Rete4 il film di Roberto Benigni Pinocchio è stato visto da 651.000 telespettatori con il 2,85% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con I delitti del BarLume La battaglia navale, visto da 555.000 telespettatori (2,4% di share), e Nove Babbo Natale viene da Nord che è stato seguito da 322.000 telespettatori (1,3% di share).

