Massimo Cannoletta, il campione de L'Eredità sempre più amato: ora vuole imparare la lingua dei segni

Massimo Cannoletta è ormai il super campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto a Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Ormai pare davvero quasi imbattibile e si è portato a casa con il gioco finale della Ghigliottina già 280.000 euro. L'ultima vittoria è arrivata proprio domenica 20 dicembre, quando ha azzeccato la parola Amici aggiudicandosi 27.500 euro. Cannoletta è un divulgatore culturale di 46 anni, leccese. E' laureato in Scienze politiche e da diversi anni fa il conferenziere, un lavoro che lo tiene spesso lontano dall’Italia. Ha compiuto due volte il giro del mondo a bordo di una nave da crociera, parla quattro lingue e in futuro vorrebbe imparare la lingua dei segni.

Nel corso della sua vita ha accumulato in maniera seriale libri e riviste di storia, una passione che lo ha portato a realizzare una serie di podcast divulgativi dal titolo Massimo 20, contenuti che non superano, appunto, i 20 minuti di durata. Cannoletta tornerà a L'Eredità lunedì 22 dicembre, a partire dalle 18,45, sempre su Rai1.

