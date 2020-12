Marco Giallini, i due figli avuti dalla moglie Loredana morta 9 anni fa: "Ma io mi sento ancora sposato"

21 dicembre 2020 a

Marco Giallini, 57 anni, è uno degli attori più amati dal pubblico e apprezzati dalla critica per quanto riguarda il panorama del cinema nazionale. Andiamo a conoscere meglio però quella che è la sua vita privata. La moglie Loredana, sposata nel 1993, è morta nel 2011 per una improvvisa emorragia cerebrale, ma Giallini non può fare a meno di ricordarla nel parlare della sua vita attuale. Anche perché dall'unione con Loredana sono nati i figli Rocco e Diego, rispettivamente nel 1998 e nel 2004. "Sono un papà molto protettivo. Se il più grande rientra alle 4, sto sveglio fino alle 4, come faceva papà con me - ha ammesso -. I miei figli stanno con me, devono stare con me. Sono belli come il sole, hanno preso dalla mamma".

I ragazzi sono frutto del matrimonio con Loredana, celebrato nel 1993. Quando la donna se n'è andata, loro avevano rispettivamente 3 e 6 anni. E a chi gli fa notare che oggi sta crescendo i due ragazzi da solo, Giallini risponde: "Mi hanno aiutato il fratello di mia moglie e sua moglie che abitano sotto di noi: non hanno avuto figli e hanno sempre trattato i miei come fossero loro - ha spiegato -. A me va benissimo una famiglia così, semplice, vera". Giallini si considera ancora sposato. "Ma certo - sottolinea - Ogni tanto mi spiace tornare a parlare di mia moglie che non c'è più, ma Loredana era con me da quando ero ragazzo, non la posso trattare in un altro modo".

