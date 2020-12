Melissa Satta, matrimonio finito con Kevin Boateng: "Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello Maddox" | Foto

21 dicembre 2020 a

a

a

Ora è ufficiale, visto che l'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Melissa Satta. L'ex velina e il giocatore Kevin Prince Boateng si sono lasciati: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello: Maddox".

Così la showgirl ha scritto nella didascalia dell'immagine pubblicata su Instagram, con lei e Boateng insieme al figlio. Un quadretto di famiglia che ormai non corrisponde più alla realtà. Boateng è attualmente un giocatore del Monza di Berlusconi e Galliani.

