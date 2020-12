Torna Report, nell'ultima puntata i maxi stipendi dei dirigenti Cisl e l'app anti Covid della Sicilia da 800.000 euro

21 dicembre 2020 a

Le inchieste di Report, la trasmissione di Rai3 curata da Sigfrido Ranucci, ha sempre portato a galla dei casi scottanti. Nell'ultimo mese ha diffuso il caso del piano pandemico italiano non aggiornato, mentre nell'ultima puntata andata in onda lunedì 14 dicembre ha portato alla luce gli stipendi dei dirigenti Cisl, giudicati dallo stesso Ranucci "insindacabili", utilizzando un gioco di parole. "Un grande sindacato come la Cisl non ha ritenuto di rispondere a domande finalizzate a capire qual è oggi il ruolo del sindacato - hanno fatto sapere dalla trasmissione -, come garantisce ai suoi iscritti la trasparenza, e quali sono le regole interne, che garantiscono la correttezza dei comportamenti dei dirigenti sindacali".

Sulla vicenda è arrivata anche una querela preventiva per un tweet di Sigfrido Ranucci sugli stipendi dei vertici. Era il 2015 quando su tutta la stampa nazionale esplodeva il caso dei maxi stipendi della Cisl, a distanza di cinque anni la trasmissione Rai è tornata su quella vicenda con testimonianze e documenti inediti. Report ha poi dedicato spazio a una app progettata dalla Regione Sicilia che consente di seguire a distanza gli utenti affetti da Covid che non necessitano di ricovero in ospedale. Per il progetto, presentato dall’Irccs di Messina e approvato dall’assessorato alla Salute neanche 24 ore dopo, la Regione ha stanziato 800.000 euro, ma l’affidamento è avvenuto in modo diretto, senza alcun tipo di bando.

