Non è l'Arena, caso Genovese: scontro tra Luca Telese e Marilisa Loisi. Lui: "Siete schizofrenici". Lei: "Da un mese dite st***zate" | Video

A Non è l'Arena scontro tra il giornalista Luca Telese e Marilisa Loisi, la fidanzata di Daniele Leali, amico di Alberto Genovese. Nel programma di La7 condotto da Massimo Giletti, volano parole grosse tra i due, quando si confrontano sulle feste dell'imprenditore di Milano (arrestato per violenza sessuale) e sull'uso di droga. "Siete tutti un po' schizofrenici", dice Telese. Loisi perde le staffe e risponde per le rime: "Sono schizofrenica perché è da un mese che dite st***zate. Ho affrontato un viaggio di venti ore e dite le vostre st***zate". Clicca qui per vedere lo scontro a Non è l'Arena tra Luca Telese e Marilisa Loisi.

