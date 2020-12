Erminio Sinni, le due volte a Sanremo e il brano E tu davanti a me: un cult nel mondo del pianobar | Video

21 dicembre 2020 a

a

a

Erminio Sinni sta vivendo una seconda giovinezza. Il trionfo nella prima edizione del talent show di Rai1 dedicato ai cantanti over 60, The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, ha riportato in auge un cantautore che tuttavia nei primi anni Novanta ha calcato anche il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo per ben due volte.

Sinni inoltre vive a Roma da circa 40 anni e la canzone E tu davanti a me è diventata un evergreen da pianobar, il sottofondo musicale dei baci in discoteca tra sconosciuti a fine serata, una canzone famosissima soprattutto nella Roma bene, lui che è nato a Grosseto nel 1961. Per quanto riguarda le partecipazioni a Sanremo, la prima volta è stata con il brano Tutti i cuori sensibili, la seconda, con il supporto di Riccardo Cocciante, con L'amore vero. In quest'ultima occasione riesce a classificarsi al quinto posto ed ha ricevuto anche il premio Volare. "Ma ero troppo giovane e non ho saputo gestire al meglio il successo", disse in una vecchia intervista. Nel 1996 tuttavia tornò sulle scene e ricevette il premio Mia Martini come miglior cantautore del momento. Ora la ribalta a The Voice Senior, con l'audizione che conquistò tutti i coach della trasmissione: Loredana Bertè (che poi è diventata il suo coach), Gigi D'Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino. Questo il video dell'esibizione.

Nell'estate 2020 Erminio Sinni è stato colpito dal Covid 19 e la malattia lo ha costretto al ricovero ospedaliero: "Spero un giorno di poter conoscere chi mi ha salvato la vita", ha commentato prima del suo ingresso a The Voice. Sinni ha una compagna ormai da tanti anni, Rossella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.