Live Non è la D'Urso, Valeria Fabrizi dal furto in casa subìto alla barzelletta su Pippo: Barbara la ferma in tempo | Video

Momento divertente nel corso di Live Non è la D'Urso, nella puntata di domenica 20 dicembre in onda su Canale5. Protagonista l'attrice Valeria Fabrizi, che prima ha raccontato il dramma del furto subìto in casa recentemente, con i vandali che hanno fatto irruzione nella sua abitazione in pieno giorno devastando la casa.

Poi, dopo il racconto commosso, ha voluto alleggerire l'atmosfera raccontando appunto una barzelletta non proprio pulita sulle vicissitudini amorose di Pippo. Per fortuna che ci ha pensato Barbara D'Urso a fermare in tempo l'attrice, che però ha saputo regalare un sorriso agli ospiti in studio (tra questi Alba Parietti) e al pubblico a casa, con un garbo fuori dal comune.

