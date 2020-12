Joselyn Cano, muore per gonfiarsi i glutei: tragica fine della Kim Kardashian del Messico. I funerali su Youtube

20 dicembre 2020 a

Joselyn Cano è morta per gonfiarsi i glutei. Una esistenza finita all'età di 29 anni durante un'operazione. La ragazza era considerata la Kim Kardashian messicana con oltre tredici milioni di follower. L'influencer viveva a Newport Beach, in California, ed è morta il 7 dicembre scorso in Colombia. A quanto si apprende a provocare il decesso complicazioni durante l'operazione ai glutei. Il funerale della ragazza è stato trasmesso in streaming in diretta su YouTube dalla California da Akes Family Funeral Homes.

Le complicazioni si verificano - secondo quanto riferiscono gli esperti - quando il grasso viene accidentalmente iniettato nella vena di un paziente ed entra nel flusso sanguigno, formando coaguli. Uno studio ha rilevato che il tasso di mortalità di questa procedura è di circa uno su tremila, ma secondo USA Today i dati dicono che potrebbe arrivare fino a uno su cinquecento.

