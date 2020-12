Clementino, l'uscita dal tunnel della droga: "Ho smesso perché un genitore mi ha pianto in faccia"

20 dicembre 2020 a

Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un rapper napoletano molto apprezzato dal pubblico e dai suoi colleghi. E' stato uno dei coach del successo di Rai1 The Voice Senior. Ma in passato per lui non sono state soltanto rose e fiori.

"La cocaina mi ha sopraffatto", ha ammesso in una intervista di qualche anno fa. La svolta quando ha visto il dolore struggente di chi gli stava accanto: "Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere", ha sottolineato. La chiamata alla comunità di recupero per disintossicarsi l'ha fatta personalmente. Poi il percorso in comunità: faticoso, duro, senza sconti: "Lì i ragazzi mi dicevano: 'Sei un grande, sei passato da fare Sanremo a pulire i cessi in un attimo'". Quindi la rinascita.

