Barbara D'Urso, un anno fa vestita sempre di rosso: l'attacco feroce contro il telecronista maschilista | Video

Barbara D'Urso è impegnata domenica 20 dicembre nell'ultima puntata del 2020 del suo programma serale Live Non è la D'Urso. Ma nella pagina twitter della trasmissione è virale un altro sfogo della conduttrice, avvenuto esattamente un anno fa, nel dicembre 2019 proprio nell'ultima puntata dell'anno.

In quella circostanza Barbara D'Urso, anche in quel caso vestita di rosso proprio come nella puntata di domenica 20 dicembre 2020, aveva dato vita a un rimprovero passato alla storia contro Sergio Vessicchio, un telecronista di una tv locale che si era lasciato andare a delle frasi irriguardose nei confronti di un arbitro donna. Ma Barbara D'Urso lo trattò malissimo, suscitando una standing ovation anche da parte degli ospiti in studio. Inutile scrivere che il video datato 2019 è diventato subito virale.

