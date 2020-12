George Clooney, i suoi figli parlano in italiano: "Io e mia moglie Amal abbiamo fatto una cosa stupida"

20 dicembre 2020 a

George Clooney è al lavoro per promuovere il suo nuovo film The Midnight Sky. Il premio Oscar mentre è impegnato in questa campagna ha parlato pure della sua vita privata in una recente intervista: "L’arrivo di una moglie straordinaria e di due simpatici gemelli ha cambiato me stesso e ciò in cui credevo", ha spiegato. Poi ha fatto sapere che grazie alle frequenti vacanze in Italia e alla casa di Clooney sul Lago di Como, i piccoli hanno imparato bene l'italiano. "Abbiamo fatto una cosa davvero stupida - ha spiegato l'attore - a tre anni loro parlano correntemente l'italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale".

Clooney ha proseguito nel suo racconto: "Se dico loro 'andate a mettere in ordine la vostra stanza', loro rispondono 'papà str**zo'", ha spiegato l'attore 59enne. "Ormai sono io lo chef di casa in questo periodo di lockdown - ha ammesso - il mio ufficio in casa si è convertito in un asilo nido. Una cosa terribile".

