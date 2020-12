Castelluccio di Norcia, la suggestione della piana per il concerto di Natale del maestro Maurizio Mastrini

20 dicembre 2020 a

Lunedì 21 dicembre, il pianista di fama internazionale Maurizio Mastrini presenterà il suo nuovo disco “Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia, in Umbria, utilizzando le più sofisticate attrezzature audio-video per il miglior godimento del concerto in streaming.

Il concerto presenterà, in anteprima, il nuovo lavoro del maestro Maurizio Mastrini, scritto e realizzato nel clima della quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza ma anche grande amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo, come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e “Love”. Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue, la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan, singolo minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante altre sorprese saranno riservate agli ascoltatori.

Maurizio Mastrini è considerato dai critici uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. Negli ultimi 10 anni ha tenuto oltre 700 concerti in giro per il mondo presentando 10 dischi. Questa sua arte ha raggiunto un pubblico di 300.000 spettatori. Come caratteristica musicale, il maestro è sempre alla ricerca di una melodica lineare, colta ed emozionale senza tralasciare l’aspetto sonoro, con la ricerca di innumerevoli sfumature acustiche. Senza mai abbandonare quella caratteristica che si porta dietro fin da bambino della sua preziosa tecnica pianistica, anche in questo album troveremo alcuni passi di virtuosismo.

Gianni Cicogna, presidente di Smartpeg, ha deciso per l'appuntamento di lunedì 21, quella che può sembrare un’azione di solidarietà sociale. Clienti, Partner e collaboratori troveranno, sotto l’albero, un dono unico per questo Natale 2020: questo concerto del maestro Maurizio Mastrini.

Grazie a questa iniziativa le persone potranno contemplare l’orizzonte di questo angolo incontaminato e lasciarsi trasportare dalle vaste emozioni che solo il viaggio nella musica sa donare. La piana di Castelluccio si trova nel parco Nazionale dei Monti Sibillini, una delle aree naturali più ricche di storia e cultura dell’Umbria.

