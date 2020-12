Gianna Nannini, la figlia Penelope e la moglie Carla: "Ma in passato sono stata con otto uomini contemporaneamente"

20 dicembre 2020 a

Gianna Nannini è uno dei volti più amati nel panorama della musica italiana ed è considerata una vera e propria rocker. Ma della sua vita privata si sa poco o nulla. E' ormai legata da tanti anni, circa 40, a Carla, sposata con rito civile in Inghilterra, soprattutto per la figlia Penelope, avuta quasi 8 anni fa con fecondazione eterologa, pratica non ammessa in Italia. Penelope è infatti nata a Londra.

Ma nulla è dato sapere riguardo alla professione e al passato di Carla. Si sa solo appunto che le due si sono conosciute tantissimi anni fa e vivono felicemente a Londra. “A Londra vivo da tempo - ha raccontato tempo fa la cantante -. Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo". Ma Gianna Nannini in passato ha avuto anche esperienze eterosessuali: "Sono stata con otto uomini contemporaneamente. Sì è vero. erano gli anni Settanta e diciamo che da giovane mi sono divertita molto". Appunto, una vera rocker.

