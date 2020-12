L'Eredità, il campione Massimo Cannoletta trionfa anche alla Ghigliottina: con Amici il suo bottino sale a 280.000 euro

20 dicembre 2020 a

a

a

Da un paio di puntate si è tornati alle vecchie abitudini a L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Dopo il ritorno allo scettro di sabato 19, Massimo Cannoletta si è confermato campione nella puntata di domenica 20 dicembre. Ma non solo. Il divulgatore di Lecce ha rimpinguato il suo bottino pure attraverso il gioco finale della Ghigliottina.

L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma niente vincita record: nella Ghigliottina non indovina il Taglio

Con le parole Sempre, Mai, Quasi, Restare, Miei, è passato da un montepremi di 110.000 euro a 27.500 euro. Cannoletta a questo punto ha optato per la soluzione Amici, proprio quella esatta come successivamente spiegato dal conduttore Insinna. Per Massimo il bottino passa da 252.500 a 280.000 euro. E il divulgatore di Lecce proverà ad arricchire la sua vincita anche lunedì 21 dicembre, sempre su Rai1 con L'Eredità dalle 18,45.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.