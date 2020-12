Al Bano, non solo Jasmine con Loredana Lecciso: Albano junior si dedica alle tenute di Cellino San Marco

20 dicembre 2020 a

La vita di Al Bano è stata caratterizzata da grandi successi musicali e due grandi e travagliati amori. Quello con Romina Power, da cui ha avuto quattro figli, e quello con Loredana Lecciso, madre degli ultimi due: Jasmine, coach insieme al padre in The Voice Senior, e Albano junior, che ha deciso di dedicarsi alle tenute della famiglia Carrisi in Puglia, nella ridente Cellino San Marco.

Tutti i figli di Al Bano - a parte il più piccolo - hanno tentato l'avventura nel mondo dello spettacolo. A partire da Ylenia, bella quanto sfortunata primogenita di Al Bano e Romina tragicamente scomparsa nel 1993 negli Stati Uniti. Poi il figlio Yari, che ha partecipato a Pechino Express, dove si ricorda per la passione travolgente scoppiata con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. Romina è quella che ha avuto il rapporto più complesso con il padre, mentre Cristel ha abbandonato le velleità nei musical dopo aver sposato l'imprenditore croato Davor Luksic. Ora è la volta dei figli di Loredana Lecciso: Albano guarda solo i terreni in Puglia, Jasmine sta provando a emergere nel mondo della musica trap.

