Flavio Insinna, messaggio d'amore a Gubbio: "Tornerò presto, per me è come Itaca per Ulisse" | Video

20 dicembre 2020 a

a

a

Messaggio d'amore di Flavio Insinna a Gubbio, attualmente conduttore del quiz L'Eredità su Rai1. Ma Flavio Insinna è anche (se non soprattutto) un attore affermato. E proprio grazie a Gubbio Insinna si fece conoscere al grande pubblico con le prime serie di Don Matteo, il fortunato sceneggiato interpretato insieme a Nino Frassica e Terence Hill, girate appunto nella città dei Ceri. Il videomessaggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook de L'Albero di Natale più grande del mondo.

"Gubbio per me è stata importantissima, ma non solo dal punto di vista lavorativo - ha sottolineato - lì ho lasciato tanti amici e appena finiscono le restrizioni tornerò sicuramente. Per me Gubbio è come Itaca per Ulisse, è casa. Vi do un consiglio, è una esperienza da fare. Arrivate là, parcheggiate in piazza Quaranta Martiri e poi vi arrampicate per la città. Gubbio è unica". Non manca un messaggio per l'Albero di Natale del monte Ingino: "E' il più bello e grande del mondo, e per me lo sarà sempre, anche se da qualche altra parte ne faranno uno più grande. Quello di Gubbio non si batterà mai", ha aggiunto Insinna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.