Gigi D'Alessio, la prima moglie è Carmela Barbato: tre figli, poi il divorzio e lo scontro con Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti neomelodici più amati dal pubblico, soprattutto nella sua Napoli. Carmela Barbato è stata la prima moglie dell’artista, dal 1986 al 2006 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Claudio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003.

Gigi si è innamorato di Carmela quando entrambi erano giovanissimi e lui era ancora agli esordi come cantante, ma il loro matrimonio non è riuscito a superare il periodo di crisi arrivato dopo la nascita del terzo figlio. La separazione è stata annunciata nel 2006, poco dopo che Gigi ha conosciuto la giovanissima Anna Tatangelo, a quell'epoca poco più che maggiorenne. Carmela Barbato in un primo momento non ha accettato quell’addio, accusando Anna di aver sedotto l’artista, rovinando una famiglia. "Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo. Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete", aveva affermato. Ora i rapporti si sono normalizzati, anche se ovviamente le due non sono migliori amiche. Con Anna Tatangelo, D'Alessio ha avuto il suo quarto figlio, nato nel 2010.

