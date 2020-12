Stasera in tv domenica 20 dicembre 2020, su Nove il film Babbo Natale non viene da nord trama e cast

20 dicembre 2020 a

a

a

Stasera, domenica 20 dicembre 2020 su Nove alle ore 21.35 va in onda il film Babbo Natale non viene da nord.

Si tratta di una pellicola di Maurizio Casagrande del 2015, con Maurizio Casagrande, Annalisa Scarrone. Il film previsto in prima serata su Nove è stato prodotto in Italia e ha una durata di 100 minuti. La trama del film vede al centro della commedia un prestigiatore, padre superficiale, che durante i giorni di Natale cerca di recuperare il rapporto con la ventisettenne figlia India, una cantante certo di talento che non è ancora riuscita però a raggiungere il successo.

