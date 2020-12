Stasera in tv 20 dicembre, su Rai2 doppio appuntamento finale di Ncis Los Angeles: le anticipazioni

20 dicembre 2020 a

Azione e colpi di scena in prima serata su Rai2 domenica 20 dicembre. Dalle 21,05 infatti andrà in onda il doppio appuntamento finale con Ncis Los Angeles, per le ultime due puntate dell'undicesima stagione.

Per quanto riguarda il 21esimo episodio, si intitola Come corvi: un ex operatore tecnico Ncis chiede aiuto alla squadra per cercare il suo ex partner scomparso, quando temono che potrebbe lavorare con dei trafficanti d’armi che non sono riusciti a arrestare anni fa. Inoltre, Callen rivela a Sam che sta per mettere radici con Anna, e Deeks si lamenta quando il suo bar riceve una recensione negativa. L'ultima puntata si intitola Codice del silenzio: Sam, Callen e Rountree si recano in Afghanistan quando il tenente colonnello dei marine Sarah Mac MacKenzie chiede all’Ncis di aiutarla per un caso delicato: due Seal affermano che il loro capo ha ucciso un prigioniero disarmato. In questo episodio torna come guest star Catherine Bell nei panni di Sarah Mac MacKenzie di Jag.

