Stasera in tv domenica 20 dicembre 2020, I Delitti del BarLume – La battaglia navale su Tv8: trama e cast

Stasera, domenica 20 dicembre 2020, va in onda su TV8, alle ore 21.30: I Delitti del BarLume – La battaglia navale.

Si tratta di un film Tv di Roan Johnson del 2018, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti. Prodotto in Italia. Il film ha una durata di 100 minuti. Trama: I vecchini del BarLume si lanciano in una crociata per impedire la costruzione di un resort in una splendida baia, lì dove viene ritrovato il cadavere di Olga, una giovane ucraina col volto sfigurato. E mentre il commissario Fusco indaga servendosi di Beppe come strampalato aiutante, arriva a Pineta il marito di Olga, un criminale che l’ha maltrattata per anni. Chi è allora la donna ritrovata nella baia?

