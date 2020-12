Stasera in tv domenica 20 dicembre 2020, il film Pinocchio di Roberto Benigni su Rete4: le esilaranti avventure del burattino

20 dicembre 2020 a

Va in onda stasera, domenica 20 dicembre 2020 su Rete4, alle ore 21.30, il film "Pinocchio". Si tratta di una pellicola di Roberto Benigni datata 2002, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Kim Rossi Stuart. Il film è stato prodotto in Italia ed ha una durata di 106 minuti. Trama: Le avventure esilaranti ed istruttive del burattino Pinocchio, uscito dalla penna di Collodi ma creato dallo scalpello del falegname Geppetto. Scapestrato ed innocente, nel suo desiderio di scoprire le bellezze del mondo, finisce col morire impiccato da due malfattori come il Gatto e la Volpe ma viene resuscitato dalla Fata Turchina.

