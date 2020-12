Stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 su Rai4 "Il ragazzo invisibile": trama e cast

20 dicembre 2020 a

a

a

Stasera, domenica 20 dicembre su Rai4 in prima serata va in onda il film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, Al centro della storia il giovane attore Ludovico Girardello che interpreta Michele, un ragazzino che scopre improvvisamente di essere dotato del potere dell’invisibilità. Un vantaggio che inizialmente sfrutta per le classiche bravate adatte alla sua età, per capire poi di poterne fare un uso da vero supereroe alla difesa della legge. Nel cast troviamo anche Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio e Ksenia Rappoport.

Quelli di stasera è il primo di due appuntamenti che porteranno lo spettatore alla scoperta di uno dei rari esempi di moderno cinema di supereroi tutto italiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.