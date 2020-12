Bruno Vespa, la moglie è il magistrato Augusta Iannini. Due figli, Federico è giornalista: Alessandro avvocato

20 dicembre 2020 a

Bruno Vespa è uno dei veterani del giornalismo italiano. La sua trasmissione, Porta a Porta, è ormai un punto di riferimento di Rai1 e anche della politica nazionale. Andiamo a conoscere meglio la sua famiglia: la moglie Augusta Iannini è laureata in legge e ha svolto con successo la carriera di magistrato. La esercita dal 1977 con risultati d’eccellenza, ottenendo diversi incarichi di rilievo in Italia. Ma Augusta è sempre stata una madre e una moglie presente. Di lei Bruno Vespa ha parlato così in una intervista a Maurizio Costanzo, puntando il dito ironicamente contro il figlio Federico: "La madre è la sua cameriera. Gli va a sistemare la casa pezzo per pezzo. La chiama tipo telefono rosa", ha sottolineato il giornalista.

Una super mamma, insomma, oltre che un magistrato di successo. Augusta Iannini e Bruno Vespa si sono sposati nel 1975 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Federico, nel 1979 e Alessandro Vespa, il minore. Il primo, come il padre, si occupa di giornalismo in radio, mentre Alessandro ha preso ispirazione dalla madre, laureandosi in legge e lavorando come avvocato.

