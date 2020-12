Massimo Cannoletta, non solo L'Eredità: il super campione su twitter posta il suo desiderio per il 2021 | Foto

20 dicembre 2020 a

Massimo Cannoletta ormai è una vera e propria star della tv italiana. Super campione del quiz L'Eredità, condotto tutti i giorni su Rai1 da Flavio Insinna dalle 18,45, il divulgatore culturale di Lecce ha portato a casa fino a questo momento un bottino di 252.500 euro. Domenica 20 dicembre proverà nuovamente l'assalto ai 300mila euro, che sarebbero un bottino record mai raggiunto nel quiz di Rai1.

Intanto Cannoletta si diverte a pubblicare perle di saggezza sul suo account twitter: "Un desiderio per il 2021: l'escursione al Parco sommerso di Baia, città romana inabissatasi per il bradisismo. Mosaici, edifici, statue - ha scritto - nel luogo dove l'imperatore Adriano morì dopo aver dimostrato che l'arte e la bellezza possono essere ispirazione anche per chi governa". Insomma, non solo tv per Massimo, ma anche social e cultura.

