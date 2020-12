Sergio Castellitto, quattro figli con la moglie scrittrice Margaret Mazzantini: solo Pietro fa cinema

20 dicembre 2020 a

Sergio Castellitto è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. E' sposato ormai da 33 anni con la scrittrice Margaret Mazzantini, con la quale ha avuto quattro figli. Il maggiore è Pietro, nato nel 1991. Oggi 29enne, Pietro ha deciso di seguire la strada del padre nel mondo del cinema. Il suo debutto, ricordiamo, è avvenuto a fianco di entrambi i genitori nell’opera Non ti muovere; Pietro ha poi recitato anche in La bellezza del somaro, e Freaks Out di Gabriele Mainetti, a cui ha preso parte nel 2018.

Meno conosciuta è la vita degli altri tre figli. Maria, nata nel 1997, ha oggi 23 anni. Anna, classe 2001, sembra decisa a seguire padre e fratello nel mondo dello spettacolo, ma non ha ancora debuttato sul grande schermo. Cesare è il figlio minore. Tutti i figli di Sergio conducono una vita privata molto riservata, e i loro profili social sono seguiti da relativamente pochi followers.

