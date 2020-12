Moira Orfei icona del circo, il vero nome era Miranda: il rapporto con Luca Alghisi

20 dicembre 2020 a

Moira Orfei è stata in Italia il personaggio più legato al circo. Un vero e proprio simbolo, che poi ha recitato in tanti film. Miranda - poi Mora, poi Moira - è stata figlia di Violetta Arata, funambola, e Riccardo, celebre come clown Bigolon; di origini sinti, la sua famiglia è legata al circo da alcune generazioni. Il cognome Orfei arriva infatti dal trisnonno, un religioso che si recava in Montenegro per sposare e battezzare i bambini zingari. E' stata un'icona del circo, una passione che ha tramandato anche ai figli Stefano e Lara. Da segnalare anche il rapporto con Luca Alghisi. L'uomo era in rotta con la sua famiglia di origine per via della sua omosessualità ed è stato accolto come un figlio da Moira. A lei ha dedicato un libro: "Come gli equilibristi".

