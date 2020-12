Selvaggia Roma, nostalgia dell'estate: lo scatto in bikini su una barca a vela esalta le sue curve | Foto

20 dicembre 2020 a

Selvaggia Roma è stata eliminata da poche settimane dal Grande Fratello Vip 5. Nella sua breve esperienza all'interno della casa tuttavia ha mostrato tutto il suo carattere, i suoi pregi e le sue debolezze. Celebri le sue liti con Elisabetta Gregoraci, ma Selvaggia ha saputo conquistare il pubblico anche grazie alle sue fragilità, come quando le è stato ricordato il rapporto difficile con il padre.

Domenica 20 dicembre ne parlerà durante Live Non è la D'Urso. Intanto lei ha pubblicato su Instagram - dove vanta 1 milione di followers - uno scatto in cui appare supersexy in bikini a bordo di una barca a vela. Per lei nostalgia dell'estate. E come potrebbe essere altrimenti.

