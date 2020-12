Caso Genovese, Daniele Leali: ecco chi è la sua fidanzata. Profili social pieni di foto super sexy

20 dicembre 2020 a

Il caso di Alberto Genovese resta al centro dell'attenzione e stasera in tv, 20 dicembre, sarà di nuovo uno degli argomenti di Non è l'Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti su La7. Mentre l'imprenditore di Milano resta in carcere con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 18 anni stordita dalla droga, le accuse si moltiplicano. Sono quattro le ragazze che hanno presentato denuncia contro Genovese.

Daniele Leali, considerato il braccio destro dell'imprenditore, è indagato per spaccio di droga e a Non è l'Arena è annunciata la presenza della sua fidanzata. Ma chi è? Lei è Marilisa Loisi, gran fisico, già modella, protagonista di feste e iniziative, numerose le foto sui suoi profili social, sempre molto sexy. Da anni è legata a Leali.

